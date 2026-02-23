Persib Bandung Bungkam Persita Tangerang, Eliano Reijnders Sorot Momen Krusial Ini

jpnn.com - Bek kiri Eliano Reijnders menilai kemenangan tipis Persib Bandung atas Persita Tangerang bukan hasil yang diraih dengan mudah.

Laga pekan ke-22 BRI Super League itu berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026) malam WIB.

Eliano mengungkapkan Maung Bandung langsung menekan sejak menit awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang.

Namun, setelah 30 menit pertandingan, ritme permainan tak sepenuhnya terjaga sehingga dominasi Persib perlahan berkurang.

"Saya pikir pelatih sudah menyampaikan semuanya. Bagi saya, kami memulai dengan sangat baik pada 30 menit pertama dan memiliki beberapa peluang."

"Namun setelah itu, (performa) kami sedikit menurun," ucap adik dari Tijjani Reijnders itu.

Baca Juga: Cerita Panjang di Balik Kemenangan Persib Bandung atas Persita Tangerang

Walau intensitas serangan tak setajam awal pertandingan, pemain bernomor punggung 2 itu menilai Persib tetap menunjukkan kedewasaan bermain, terutama saat bertahan.

Eliano menyebut organisasi lini belakang menjadi kunci utama yang membuat Persita kesulitan menciptakan peluang bersih.