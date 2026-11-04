Persib Bandung Cetak Sejarah di Australia, Luka Menalo Punya Cerita Menarik

jpnn.com - Persib Bandung berhasil menciptakan momen bersejarah saat bertandang ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Pangeran Biru sukses membawa pulang tiga poin setelah menang 2-1 di Stadion AAMI Park, Rabu (4/11).

Hasil tersebut mengantarkan Persib menjadi klub Indonesia pertama yang mampu meraih kemenangan di Australia. Selain itu, Persib juga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Persib Ukir Sejarah di Australia

Gelandang Persib Luka Menalo menjadi salah satu pemain yang merasakan langsung manisnya kemenangan tersebut.

Bagi Menalo, hasil itu memiliki arti tersendiri. Dia merasa bangga bisa menjadi bagian dari pencapaian bersejarah tersebut.

"Kami sangat bangga dan bahagia karena bisa menjadi tim Indonesia pertama yang menang di Australia," ucapnya.

Kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena Persib harus melewati situasi sulit sebelum mengamankan tiga poin.

Persib sempat tertinggal setelah Julio Cesar mencetak gol bunuh diri pada menit ke-71. Namun, Maung Bandung mampu menemukan momentum untuk bangkit dan membalikkan keadaan.