Persib Bandung Comeback atas Bhayangkara FC, Marc Klok Buka Suara Soal Ancaman Serius
jpnn.com - Bhayangkara FC sempat membuat Persib Bandung dalam situasi terjepit.
Duel Bhayangkara FC vs Persib di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026), berakhir dramatis.
Bhayangkara selaku tuan rumah sempat mengejutkan Persib lewat dua gol dari Bernard Doumbia (6') dan Moussa Sidibe (26').
Persib kemudian bangkit dengan mencetak empat gol balasan melalui aksi Federico Barba (45+2'), Berguinho (49'), Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89').
Meski sukses membawa pulang tiga poin, gelandang Persib Marc Klok menegaskan bahwa hasil tersebut tidak boleh membuat tim terlena.
Kapten Persib itu menilai perjalanan menuju akhir musim masih sangat panjang dan penuh tantangan.
"Kami sudah melewati satu pertandingan penting, tapi itu belum berarti apa-apa."
"Masih ada beberapa laga lain yang sama beratnya, dan kami harus tetap fokus seperti setiap pertandingan adalah final," jelasnya.
Kemenangan 4-2 Persib Bandung atas Bhayangkara FC ternyata menyisakan pesan penting dari Marc Klok
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
