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Persib Bandung Curi 3 Poin dari FC Seoul, Igor Tolic Ungkap Tantangan Sesungguhnya

Persib Bandung Curi 3 Poin dari FC Seoul, Igor Tolic Ungkap Tantangan Sesungguhnya
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Persib Bandung mencuri tiga poin dari markas FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung membawa pulang kemenangan berharga saat menyambangi markas FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champione League Two (ACL 2) 2026/27.

Gol Julio Cesar pada menit kelima menjadi satu-satunya pembeda dalam duel yang digelar di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (16/9/2026).

Persib harus menjalani pertandingan dengan situasi yang tidak ideal. Jeda waktu yang singkat setelah melakoni partai panas kontra Persija Jakarta membuat kondisi fisik pemain menjadi perhatian pelatih Igor Tolic.

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Tolic pun harus berhitung dalam menentukan pemain sekaligus strategi yang digunakan untuk menghadapi FC Seoul.

"Kami harus memastikan siapa pemain yang bugar dan siapa yang tidak, lalu menyesuaikan taktik untuk pertandingan ini," ucapnya.

FC Seoul Tekan Persib hingga Akhir

FC Seoul tidak tinggal diam setelah kebobolan. Memasuki babak kedua, tuan rumah makin agresif dan terus mencari celah untuk mengubah skor.

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Persib dipaksa menjaga konsentrasi hingga menit-menit terakhir. Namun, Teja Paku Alam dan kawan-kawan mampu mempertahankan keunggulan 1-0 sampai laga usai.

Bagi Tolic, kemenangan tersebut menjadi gambaran bagaimana timnya harus menghadapi pertandingan di kompetisi Asia. Bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga mempertahankan hasil ketika mendapat tekanan besar.

Persib Bandung membawa pulang kemenangan berharga saat menyambangi markas FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champione League Two (ACL 2) 2026/27.

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