Persib Bandung Curi 3 Poin di Jepara, Igor Tolic Ungkap Masalah yang Mulai Terlihat

jpnn.com - Persib Bandung berhasil melewati salah satu periode paling padat dengan hasil maksimal. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Korea Selatan, Maung Bandung kembali membawa pulang kemenangan dari markas Persijap Jepara.

Pangeran Biru menang 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026) malam.

Namun, kemenangan tersebut ternyata harus dibayar dengan kondisi fisik pemain yang mulai menurun. Pelatih Persib Igor Tolic mengakui anak asuhnya tidak lagi berada dalam kondisi ideal ketika pertandingan memasuki fase akhir.

Tenaga Persib Mulai Terkuras

Persib sebelumnya baru saja menyelesaikan pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan FC Seoul di Korea Selatan, Rabu (16/9/2026).

Jarak perjalanan dan padatnya jadwal membuat pemain harus kembali bertanding dalam waktu singkat. Kondisi itu mulai terlihat ketika laga melawan Persijap memasuki sekitar 20 menit terakhir.

"Kami sudah memperkirakan kondisi seperti ini. Setelah perjalanan sejauh itu dan menjalani beberapa pertandingan dalam waktu berdekatan, pemain tentu tidak bisa terus berada pada level kebugaran yang sama," ucapnya.

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"Pada akhir pertandingan, mereka mulai kesulitan bergerak dan bertahan."

Mentalitas Jadi Pembeda

Meski stamina menurun, Persib tetap mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir.