Persib Bandung Curi 3 Poin di Jepara, Igor Tolic Ungkap Masalah yang Mulai Terlihat
jpnn.com - Persib Bandung berhasil melewati salah satu periode paling padat dengan hasil maksimal. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Korea Selatan, Maung Bandung kembali membawa pulang kemenangan dari markas Persijap Jepara.
Pangeran Biru menang 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9/2026) malam.
Namun, kemenangan tersebut ternyata harus dibayar dengan kondisi fisik pemain yang mulai menurun. Pelatih Persib Igor Tolic mengakui anak asuhnya tidak lagi berada dalam kondisi ideal ketika pertandingan memasuki fase akhir.
Tenaga Persib Mulai Terkuras
Persib sebelumnya baru saja menyelesaikan pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan FC Seoul di Korea Selatan, Rabu (16/9/2026).
Jarak perjalanan dan padatnya jadwal membuat pemain harus kembali bertanding dalam waktu singkat. Kondisi itu mulai terlihat ketika laga melawan Persijap memasuki sekitar 20 menit terakhir.
"Kami sudah memperkirakan kondisi seperti ini. Setelah perjalanan sejauh itu dan menjalani beberapa pertandingan dalam waktu berdekatan, pemain tentu tidak bisa terus berada pada level kebugaran yang sama," ucapnya.
"Pada akhir pertandingan, mereka mulai kesulitan bergerak dan bertahan."
Mentalitas Jadi Pembeda
Meski stamina menurun, Persib tetap mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir.
Persib berhasil mencuri tiga poin dari markas Persijap Jepara. Namun, Igor Tolic mengungkap fakta di balik kemenangan yang ternyata tidak mudah diraih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Madura United Raih 9 Poin dari 3 Laga, Presiden Mengeluarkan Peringatan
- Jadi Penentu Kemenangan Dewa United, Calon Pemain Naturalisasi Ungkap Hal Ini
- Tak Menyangka, Al Hamra Hehanussa Ungkap Detik-detik Bikin Persebaya Gagal Menang
- Ada yang Salah di Balik Hasil Imbang Persebaya, Bernardo Tavares Punya Penjelasan
- Menang Dramatis atas Persijap, Marc Klok Soroti Kondisi Persib yang Sebenarnya
- Persib Tembus Papan Atas Klasemen Super League setelah Perjalanan 17 Hari