Persib Bandung Dapat Angin Segar dari ILeague
jpnn.com - Persib Bandung mendapat dukungan konkret dari operator kompetisi ILeague menjelang agenda penting di level Asia.
Permohonan Maung Bandung terkait perubahan jadwal BRI Super League 2025/26 resmi disetujui demi menjaga kesiapan tim menghadapi babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).
Laga Persib vs Borneo FC pada pekan ke-21 yang semula dijadwalkan berlangsung 16 Februari 2026 dipindahkan ke 15 Maret.
Keputusan ini diambil menyusul langkah Persib yang sukses melaju ke babak 16 Besar ACL 2 dengan status juara grup.
Pada fase tersebut, Pangeran Biru dijadwalkan menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC.
Marc Klok dan kawan-kawan akan memainkan dua leg, yakni pada 11 dan 18 Februari 2026.
Dengan jarak pertandingan domestik yang terlalu mepet, penyesuaian kalender dinilai krusial agar kondisi fisik pemain tetap terjaga.
Direktur Utama ILeague Ferry Paulus menegaskan dukungan terhadap klub yang berlaga di kompetisi Asia merupakan bagian dari strategi menjaga daya saing sepak bola Indonesia secara menyeluruh.
Persib Bandung mendapat dukungan konkret dari operator kompetisi ILeague menjelang agenda penting di level Asia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Live Streaming Borneo FC Vs PSIM: Jangan Anggap Remeh
- Persis Solo vs Persib Bandung: Thom Haye Jalani Laga Sarat Emosi
- Ternyata Persis Vs Persib Spesial Buat Thom Haye, Karena 100 Tahun Lalu..
- Edan! Arema FC Mendapatkan 2 Pemain Nasional dari Persija
- Persib Mohon Pengaturan Ulang Jadwal Big Match, Terkabul
- Persebaya Vs Dewa United: Ini Bukan Sekadar Demi 3 Poin