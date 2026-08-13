Persib Bandung Dapat Angin Segar dari Pulau Dewata

jpnn.com - Persib Bandung membawa kabar menggembirakan dari Bali.

Tim asal Jawa Barat itu mulai melihat titik terang dari kondisi sejumlah pemainnya yang sempat masuk daftar cedera.

Perubahan paling terlihat dalam agenda pemusatan latihan di Bali. Beberapa pemain yang sebelumnya harus menjalani perawatan kini sudah kembali ambil bagian dalam aktivitas di lapangan.

Situasi tersebut menjadi perkembangan positif bagi Maung Bandung setelah empat pemain mengalami masalah kebugaran saat Piala Presiden 2026.

Dion dan Ramon Mulai Beraktivitas

Dua nama yang mendapat kesempatan kembali berlatih dengan bola ialah Dion Markx dan Ramon 'Tanque' de Andrade Souza.

Keduanya terlihat mengikuti program di Bali United Training Center, Gianyar, Kamis (13/8/2026), dengan pengawasan Yaya Sunarya.

Dion sebelumnya harus berurusan dengan cedera hamstring. Pemain berusia 21 tahun tersebut kini mulai meningkatkan aktivitasnya dan sudah memasuki hari kedua latihan selama berada di Bali.

Sementara itu, Ramon baru mendapatkan kesempatan pertama untuk kembali berlatih di lapangan setelah menjalani proses pemulihan akibat cedera bahu.