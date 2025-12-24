Persib Bandung Dapat Angin Segar Menjelang Duel Kontra PSM Makassar

menu
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - Angin segar datang untuk Persib Bandung menduel kontra PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League.

Kabar menggembirakan datang dari ruang medis tim, lantaran seluruh pemain dipastikan dalam kondisi sehat tanpa kendala cedera.

Angin Segar Persib Menjelang Hadapi PSM

Hodak menegaskan kemenangan atas Bhayangkara FC pada pertandingan sebelumnya turut berdampak positif terhadap proses pemulihan para pemain.

Baca Juga:

Hasil tersebut bukan hanya mendongkrak posisi Persib di klasemen sementara, tetapi juga membantu mengembalikan kondisi fisik tim setelah melewati jadwal pertandingan yang padat.

"Setelah menjalani enam pertandingan dalam waktu yang berdekatan, kemenangan menjadi faktor penting dalam proses pemulihan."

"Sekarang kami memiliki waktu sekitar satu pekan untuk mempersiapkan diri dan itu sangat membantu," ucap Hodak.

Baca Juga:

Marc Klok Kembali

Juru taktik asal Kroasia itu juga memastikan Marc Klok yang sempat absen pada laga sebelumnya telah kembali mengikuti program latihan bersama tim.

Kembalinya sang kapten menambah opsi bagi Hodak dalam meracik strategi menghadapi PSM.

