Persib Bandung Dapat Kabar Baik Jelang Jumpa Persija Jakarta, Satu Sosok Justru Menepi

jpnn.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga sarat gengsi melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Dalam sesi latihan terkini pada Kamis (8/1/2026), Maung Bandung menerima suntikan tenaga tambahan.

Sejumlah Pilar Persib Kembali

Sejumlah pemain yang sebelumnya harus menepi karena cedera kini telah kembali mengikuti program latihan bersama tim.

Beberapa nama yang sudah terlihat kembali berlatih ialah Beckham Putra Nugraha, Teja Paku Alam, serta bek asing Federico Barba.

Kehadiran mereka menjadi sinyal positif bagi kesiapan Persib menghadapi laga besar akhir pekan nanti.

Tak hanya itu, kabar baik juga datang dari Marc Klok dan Eliano Reijnders. Keduanya sempat absen saat Persib berhadapan dengan Persik Kediri, tetapi kini sudah siap diturunkan menghadapi Persija.

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan kondisi mayoritas pemainnya berada dalam jalur yang tepat.