JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Dapat Kabar Baik Menjelang Jumpa Persis Solo, Ini yang Terjadi di Latihan

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan instruksi. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung terus memanaskan mesin menjelang laga lanjutan BRI Super League 2025/26 melawan Persis Solo.

Dalam sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (25/10/2025), skuad asuhan Bojan Hodak menunjukkan intensitas tinggi dan semangat yang membara.

Kabar gembira datang dari ruang latihan. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Thom Haye kini sudah kembali berlatih bersama tim.

Pemain berusia 30 tahun itu sebelumnya terpaksa melewatkan pertandingan melawan Selangor FC di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Kabar Baik dari Thom Haye

Kembalinya Thom Haye jelas menjadi tambahan penting bagi Maung Bandung.

Apalagi, Hodak fokus pada pemantapan strategi dan variasi skema permainan untuk menghadapi Persis Solo.

"Kondisi fisik serta kebugaran pemain terlihat sangat baik setelah pertandingan terakhir melawan Selangor FC."

"Setidaknya ada dua atau tiga pemain yang mengalami kelelahan, tetapi itu hal normal," ucap Hodak.

