Persib Bandung Dapat Kekuatan Tambahan, Sinyal Bahaya untuk Semen Padang
jpnn.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar akhirnya bisa kembali memperkuat tim setelah dinyatakan pulih dari cedera.
Kembalinya pemain asal Brasil itu menjadi tambahan tenaga penting menjelang laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang FC.
Menurut jadwal, pertandingan Semen Padang vs Persib akan digelar di Stadion H. Agus Salim, Minggu (5/4/2026).
Menjelang laga, Julio mengaku kondisi fisiknya kini sudah kembali optimal.
Dia menegaskan siap turun membantu tim dalam upaya mengamankan hasil maksimal di sisa musim.
"Secara kondisi, saya sudah kembali fit dan siap bertanding."
"Saya juga sudah mengikuti latihan dengan baik dan merasa dalam kondisi yang benar-benar siap membantu tim," ucap pemain berakronim JC itu.
Julio menilai pertandingan kontra Semen Padang bukanlah laga biasa.
Kabar baik datang untuk Persib Bandung menjelang pekan krusia BRI Super League. Sinyal bahaya untuk Semen Padang.
