Persib Bandung Dapat Warning, Teja Paku Alam Sorot Senjata Berbahaya Manila Digger

jpnn.com - Persib Bandung mendapat peringatan sebelum menghadapi Manila Digger pada playoff AFC Champions League (ACL) Two.

Skuad asuhan Igor Tolic akan berduel dengan wakil Filipina tersebut di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Kiper Persib Teja Paku Alam mengungkap satu kekuatan lawan yang berpotensi merepotkan Maung Bandung.

Pemain berusia 32 tahun itu menilai kecepatan pemain Manila Digger menjadi salah satu aspek yang paling mendapat perhatian.

"Mereka memiliki pemain-pemain yang cepat. Itu yang harus kami waspadai karena mereka juga cukup bagus dalam melakukan serangan balik," jelasnya.

Persib Tak Boleh Kehilangan Fokus

Kecepatan Manila Digger menjadi makin berbahaya ketika Persib terlalu banyak kehilangan pemain di area pertahanan.

Karena itu, Teja mengingatkan rekan-rekannya agar tetap disiplin ketika menguasai bola. Kesalahan dalam membangun serangan bisa memberikan ruang bagi Manila Digger untuk melakukan transisi dengan cepat.

Pengalaman menghadapi lawan yang sama pada musim sebelumnya juga menjadi bahan bagi Persib untuk mempersiapkan pertandingan kali ini.