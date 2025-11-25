menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Bandung Dekat ke 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Singgung Mindset Pemain

Persib Bandung Dekat ke 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Singgung Mindset Pemain

Persib Bandung Dekat ke 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Singgung Mindset Pemain
Pelatih Persib Bojan Hodak (kiri) dan pemain Marc Klok (kanan) dalam konferensi pers AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung tinggal sedikit lagi mengamankan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Syaratnya, skuad Maung Bandung—julukan Persib—paling tidak bermain imbang saat menghadapi klub asal Singapura Lion City Sailors.

Pertandingan Lion City Sailors vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Bishan, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB.

Hodak Minta Pemain Tetap Fokus

Ini menjadi laga penentu karena Persib hanya butuh satu poin lagi untuk keluar sebagai juara Grup G ACL 2 sekaligus melaju ke babak 16 besar.

Pelatih Persib Bojan Hodak menekankan bahwa anak asuhnya harus tetap bermain maksimal dan pantang meremehkan tuan rumah.

"Bicara mengenai mindset, jika kami hanya memikirkan satu poin, kami akan kalah."

"Jadi, kami akan berusaha meraih kemenangan seperti yang biasanya kami lakukan. Satu poin mungkin terlihat kecil, tetapi bisa menjadi sangat berarti jika tidak diperjuangkan dengan serius," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga ACL 2, Selasa (25/11).

Hodak tak memungkiri tren positif anak asuhnya di kompetisi domestik dan Asia turut meningkatkan kepercayaan diri pemain.

Persib Bandung tinggal membutuhkan satu poin lagi untuk bisa lolos ke babak 16 besar ACL 2. Pelatih Bojan Hodak ingatkan pemain tak jemawa.

