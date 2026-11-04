Persib Bandung di Ambang 16 Besar ACL Two, Igor Tolic Justru Soroti Masalah Ini

jpnn.com - Persib Bandung memiliki peluang besar untuk mengamankan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 lebih awal.

Namun, ambisi tersebut tidak membuat Pelatih Persib Igor Tolic menganggap pertandingan melawan Melbourne Victory sebagai laga yang mudah.

Maung Bandung akan melakoni pertandingan keempat Grup E dengan bertandang ke markas Melbourne Victory di Rectangular Stadium, Rabu (4/11/2026).

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Persib Benahi Sejumlah Masalah

Kemenangan akan memastikan langkah Persib menuju fase gugur sekaligus menyamai pencapaian mereka pada musim lalu.

Saat ini, Persib masih nyaman di puncak klasemen Grup E dengan koleksi sembilan poin, hasil dari menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan.

Meski memiliki modal positif, Tolic meminta anak asuhnya tidak kehilangan fokus. Juru racik asal Kroasia itu menilai Persib masih perlu membenahi sejumlah aspek permainan agar mampu menjaga performa sepanjang pertandingan.

"Kami perlu menjaga level permainan sejak awal hingga pertandingan selesai. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada pemain," ucapnya.

"Memang masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus dibenahi, tetapi kondisi tim secara umum cukup baik," imbuh mantan asisten Bojan Hodak itu.