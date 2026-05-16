Persib Bandung di Ambang Juara, Bobotoh Bisa Pesta Lebih Cepat Jika...

jpnn.com - Persib Bandung berada di ambang tangga juara BRI Super League 2025/26.

Maung Bandung bahkan berpeluang memastikan trofi lebih cepat pada pekan ini.

Langkah pertama yang wajib dituntaskan Marc Klok dan kawan-kawan ialah membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas PSM Makassar pada laga pekan ke-33, Minggu (17/5/2026).

Saat ini, persaingan menuju gelar masih berlangsung ketat hingga dua laga terakhir.

Persib dan Borneo FC Samarinda sama-sama mengoleksi 75 poin, membuat perburuan juara belum menemui titik akhir.

Meski demikian, peluang lebih besar berada di tangan skuad asuhan Bojan Hodak. Keunggulan head to head atas Borneo menjadi modal penting yang bisa menentukan nasib Persib di ujung kompetisi.

Tiga poin di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, akan mengangkat poin Persib menjadi 78 angka sekaligus membuka jalan menuju tangga juara.

Namun, kemenangan atas PSM saja belum cukup.