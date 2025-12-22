menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung di Atas Persija Jakarta, Entah Malam Ini

Persib Bandung di Atas Persija Jakarta, Entah Malam Ini

Persib Bandung di Atas Persija Jakarta, Entah Malam Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung merayakan salah satu bola yang masuk ke gawang Bhayangkara FC. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhak nongkrong di anak tangga kedua klasemen Super League setelah menaklukkan Bhayangkara FC pada pekan ke-15 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12) malam.

Si Maung Bandung menang 2-0 dari tim milik kepolisian.

"Itu pertandingan yang ketat. Bhayangkara merupakan tim yang cukup kuat, terutama dalam bertahan," tutur Pelatih Persib Bojan Hodak seusai laga.

Baca Juga:

"Kami bersyukur bisa mencetak dua gol di pertandingan ini," imbuhnya.

Baca Juga:

Hodak happy para pemain bisa menjalankan instruksinya dengan baik.

"Kami harus banyak melakukan kreativitas permainan di pertandingan ini. Saya sangat senang dengan hasil ini," tuturnya.

Lihat hasil dan jadwal pekan ke-15, serta klasemen Super League setelah Persib Bandung menang dari Bhayangkara FC.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI