Persib Bandung di Atas Persija Jakarta, Entah Malam Ini
Senin, 22 Desember 2025 – 07:55 WIB
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhak nongkrong di anak tangga kedua klasemen Super League setelah menaklukkan Bhayangkara FC pada pekan ke-15 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12) malam.
Si Maung Bandung menang 2-0 dari tim milik kepolisian.
"Itu pertandingan yang ketat. Bhayangkara merupakan tim yang cukup kuat, terutama dalam bertahan," tutur Pelatih Persib Bojan Hodak seusai laga.
"Kami bersyukur bisa mencetak dua gol di pertandingan ini," imbuhnya.
Hodak happy para pemain bisa menjalankan instruksinya dengan baik.
"Kami harus banyak melakukan kreativitas permainan di pertandingan ini. Saya sangat senang dengan hasil ini," tuturnya.
