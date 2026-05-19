Persib Bandung di Depan Gerbang Juara, tetapi Satu Kesalahan Bisa Berakibat Fatal
jpnn.com - Persib Bandung berada di ambang sejarah besar untuk meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.
Pangeran Biru tinggal selangkah lagi mengangkat trofi sekaligus mencetak hattrick juara Liga Indonesia.
Persib kini hanya membutuhkan tambahan satu poin saat menjamu Persijap Jepara pada pekan terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).
Jika mampu menghindari kekalahan, pesta juara di depan ribuan Bobotoh pun siap digelar di kandang sendiri.
Namun, di tengah peluang besar tersebut, Persib memilih tetap menahan euforia.
Asisten Pelatih Persib Igor Tolic menegaskan perjuangan timnya belum berakhir meski satu tangan sudah nyaris menggenggam trofi juara.
Menurutnya, mentalitas pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain saat menundukkan PSM Makassar harus kembali diperlihatkan pada laga penentuan nanti.
"Saya harap kami bisa mempertahankan ini di pertandingan berikutnya (melawan Persijap) karena ini belum selesai."
Persib Bandung tinggal selangkah lagi memastikan gelar BRI Super League 2025/26, tetapi ancaman kegagalan masih mengintai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung di Ambang Juara, Borneo FC Siapkan Skenario Terakhir
- Menolak Menyerah, Borneo FC Masih Incar Keajaiban di Pekan Terakhir Super League
- Jose Enrique Jatuh Hati pada Liga Indonesia, Persik Kediri Segera Ambil Keputusan?
- Bobotoh Bikin Persib Boncos, Denda Ratusan Juta Menghantam Maung Bandung
- Persib Cuma Butuh Imbang untuk Juara, Umuh Muchtar Tetap Tuntut Kemenangan
- Gara-Gara Bobotoh, Persib Kembali Didenda Ratusan Juta