Persib Bandung di Jalur Neraka! 5 Laga Berat Jadi Penentu Takdir Juara

jpnn.com - Persib Bandung masih berada di jalur persaingan juara BRI Super League 2025/26.

Namun, posisi mereka kini tak lagi aman setelah Borneo FC Samarinda berhasil mengudeta puncak klasemen.

Kemenangan 1-0 atas Persik Kediri membawa Borneo FC duduk di peringkat pertama dengan 69 poin dari 30 pertandingan.

Di sisi lain, Persib harus kehilangan singgasananya. Maung Bandung harus rela turun ke posisi kedua dengan 66 poin.

Meski demikian, peluang Persib untuk kembali ke puncak masih terbuka jika mampu meraih kemenangan pada laga pekan ke-30.

Persib dijadwalkan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Gelandang Persib Frans Putros menegaskan tidak ada pilihan selain menjaga konsistensi di sisa pertandingan musim ini.

Menurutnya, Maung Bandung masih harus melewati lima pertandingan penting untuk menentukan nasib di akhir musim.