Persib Bandung di Puncak, Federico Barba Ingatkan Soal Ancaman Ini

Persib Bandung masih berdiri kokoh di puncak klasemen BRI Super League 2025/26.

Namun, suasana di dalam tim sama sekali tidak menunjukkan rasa puas.

Tekanan justru makin terasa seiring kompetisi memasuki fase akhir musim.

Bek Persib Federico Barba menjadi salah satu sosok yang paling vokal menekankan pentingnya menjaga fokus.

Pemain asal Italia itu menilai posisi teratas saat ini bukan alasan untuk bersantai, melainkan tantangan yang harus dipertahankan dengan konsistensi tinggi.

Barba menegaskan bahwa setiap pertandingan yang tersisa memiliki arti sangat besar.

Mantan penggawa Sporting Gijon tersebut meminta seluruh pemain untuk menganggap setiap laga seperti pertarungan penentuan.

"Bagi kami, tidak ada lagi pertandingan biasa. Semuanya seperti laga hidup dan mati, dan kami harus tetap kuat sampai tujuan akhir tercapai," jelasnya.