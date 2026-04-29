Persib Bandung Dibayangi Borneo FC, Sergio Castel Tegaskan Satu Larangan Besar
jpnn.com - Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda terlibat persaingan sengit dalam perebutan gelar juara BRI Super League 2025/26.
Kedua tim sama-sama mengoleksi 66 poin, tetapi Persib berhak berada di puncak karena unggul head to head atas Borneo FC.
Dengan hanya menyisakan lima pertandingan, tekanan besar kini berada di kubu Persib.
Satu hasil buruk saja bisa membuka jalan bagi Borneo FC untuk merebut singgasana klasemen.
Penyerang Persib Sergio Castel menegaskan timnya haram membuang poin jika ingin memastikan gelar juara tetap berada di Bandung.
Menurutnya, target Persib sangat jelas, yakni menyapu bersih seluruh laga tersisa dengan kemenangan.
"Target kami sebagai tim, arus menang dalam lima pertandingan terakhir. Saya pikir kami mampu melakukannya."
"Fokus kami ialah menang, tak peduli bagaimana caranya, kami hanya perlu menang, memastikan diri jadi juara," tegasnya.
Persib Bandung masih di puncak klasemen BRI Super League, tetapi Borneo FC siap mengkudeta kapan saja.
