Persib Bandung Diburu Rival, Marc Klok Tegas: Gelar Masih di Tangan Kami!

jpnn.com - Persib Bandung mengusung misim wajib menang saat menjamu Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Arema akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam WIB.

Hasil seri 1-1 melawan Dewa United di laga sebelumnya menjadi cambuk bagi Maung Bandung untuk tampil lebih tajam.

Apalagi, pertandingan akan berlangsung di hadapan publik sendiri.

Karena itu, kapten Persib Marc Klok tak ingin timnya kehilangan momentum saat jumpa Arema.

"Kami paham betul situasi yang sedang kami hadapi. Semua tahu betapa pentingnya pertandingan ini."

"Kami senang bisa segera bermain lagi setelah hasil imbang kemarin, dan target kami jelas, meraih kemenangan di kandang," tegasnya.

Pemain bernomor punggung 23 itu juga menanggapi persaingan ketat di papan atas yang makin memanas dalam beberapa pekan terakhir.