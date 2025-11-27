menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Bandung Diguncang Lion City Sailors, Andrew Jung Pecahkan Rekor, Hasil Tetap Pahit

Persib Bandung Diguncang Lion City Sailors, Andrew Jung Pecahkan Rekor, Hasil Tetap Pahit

Persib Bandung Diguncang Lion City Sailors, Andrew Jung Pecahkan Rekor, Hasil Tetap Pahit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persib Bandung saat menghadapi Lion City Sailors. Foto: Persib.

jpnn.com - Langkah Persib Bandung menuju babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 harus tertunda.

Bermain di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025), Maung Bandung takluk 2-3 dari tuan rumah Lion City Sailors pada laga kelima Grup G.

Lion City Sailors membuka pertandingan dengan baik. Klub asal Singapura itu unggul cepat melalui gol Lennart Thy pada menit ke-9.

Baca Juga:

Persib membalas dua menit berselang melalui aksi Frans Putros (11'), sebelum akhirnya babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.

Rekor Andrew Jung

Memasuki paruh kedua, Persib memimpin setelah Andrew Jung memaksimalkan umpan silang Marc Klok pada menit ke-56.

Itu menjadi gol keempat Jung untuk Persib di kompetisi Asia, sekaligus melampaui rekor tiga gol yang sebelumnya dicatatkan Kekey Zakaria (Liga Champions Asia 1995), Atep (AFC Cup 2015), Tyronne del Pino, David da Silva (ACL Two 2024/25), serta Adam Alis (ACL Two 2025/26).

Baca Juga:

Namun, Lion City Sailors menyamakan kedudukan pada menit ke-62 lewat gol Shawal Anuar.

Raksasa Singapura itu berbalik unggul 3-2 setelah Anderson Lopes menjebol gawang Persib yang dikawal Teja Paku Alam.

Persib Bandung dipaksa tunduk 2-3 oleh Lion City Sailors, Andrew Jung tetap mencuri perhatian

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI