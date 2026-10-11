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Persib Bandung Dihadapkan Dua Tantangan Menjelang Lawan Dewa United

Persib Bandung Dihadapkan Dua Tantangan Menjelang Lawan Dewa United
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Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus menghadapi dua persoalan sekaligus saat bersiap menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/27.

Selain waktu persiapan yang sempit, Maung Bandung juga perlu mengantisipasi perubahan permainan lawan di bawah pelatih baru.

Duel Persib vs Dewa United akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 WIB.

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Pelatih Persib Igor Tolic tetap menargetkan hasil maksimal meski timnya baru menjalani pertandingan melawan Port FC di ASEAN Club Championship Shopee Cup pada Kamis (8/10/2026).

Waktu Persiapan Sangat Terbatas

Jarak antarlaga yang sempit membuat Persib harus membagi waktu untuk memulihkan kondisi pemain, mengevaluasi pertandingan sebelumnya, dan mematangkan strategi.

Tolic menyadari situasi itu bukan kondisi ideal, tetapi timnya tetap berusaha memanfaatkan waktu yang tersedia.

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"Satu sesi latihan, pemulihan, rapat, dan besok adalah pertandingannya. Inilah jadwal yang ada dan kami harus mengikutinya," ucapnya.

"Kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mencoba mendapatkan hasil terbaik besok malam."

Persib Bandung harus menghadapi dua persoalan sekaligus saat bersiap menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/27.

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