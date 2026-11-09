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Persib Bandung Dihantam Jadwal Padat, Igor Tolic Minta Pemain Melakukan Ini

Persib Bandung Dihantam Jadwal Padat, Igor Tolic Minta Pemain Melakukan Ini
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Ada keputusan menarik yang diambil Igor Tolic setelah Persib Bandung menyelesaikan pertandingan melawan Java United.

Pelatih asal Kroasia itu memberikan waktu libur selama lima hari kepada seluruh penggawa Maung Bandung.

Namun, Tolic tidak sekadar meminta anak asuhnya beristirahat. Ada hal khusus yang ingin dia lakukan selama rehat tersebut.

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Sang entrenador berharap para pemain benar-benar menjauh sejenak dari sepak bola. Mereka diminta menikmati waktu bersama keluarga tanpa terbebani urusan pertandingan maupun latihan.

"Saya sangat senang kami memiliki jeda. Setelah pertandingan selesai, saya ingin memberikan libur lima hari kepada para pemain karena mereka layak mengistirahatkan otak dan tubuh mereka," ucap Igor Tolic.

Igor Tolic Punya Pesan Khusus untuk Pemain Persib

Bagi Tolic, memulihkan tenaga setelah melewati jadwal kompetisi yang padat tidak cukup hanya dengan beristirahat secara fisik.

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Menurutnya, para pemain juga membutuhkan kesempatan untuk menyegarkan pikiran. Apalagi, mereka telah melewati sejumlah pertandingan dengan intensitas tinggi dan perjalanan panjang dalam beberapa pekan terakhir.

Karena itu, Tolic ingin anak asuhnya memanfaatkan waktu libur untuk menikmati kehidupan di luar lapangan.

Ada keputusan menarik yang diambil Igor Tolic setelah Persib Bandung menyelesaikan pertandingan melawan Java United.

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