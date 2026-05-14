Persib Bandung Dihantam Masalah Menjelang Bertandang ke Markas PSM Makassar
jpnn.com - Persib Bandung menghadapi tantangan besar saat menyambangi markas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan PSM vs Persib akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).
Maung Bandung dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh. Dua pemain penting dipastikan absen dalam laga krusial tersebut, yakni bek tengah Federico Barba serta gelandang kreatif Luciano Guaycochea.
Selain itu, Persib juga tak bisa mengandalkan nama besar Layvin Kurzawa, yang masih berkutat dengan masalah kebugaran.
Kehilangan Barba dan Guaycochea menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pelatih Persib Bojan Hodak mengingat peran sentral yang selama ini mereka jalankan di skuad Maung Bandung.
Barba merupakan figur yang tak tergantikan di lini belakang Persib. Bek asal Italia itu tampil dalam 27 pertandingan dengan kontribusi lima gol dan satu asis.
Adapun Lucho -sapaan Luciano Guaycochea- memiliki pengaruh besar di sektor tengah setelah mencatatkan 25 penampilan, lima gol, dan dua asis.
Meski demikian, Hodak memastikan timnya tetap siap menghadapi situasi tersebut.
