Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung konon sedang bernegosiasi mendapatkan tanda tangan bek kiri Prancis, mantan PSG, Layvin Kurzawa.

Itu kata Foot Mercato.

"Tanpa klub sejak meninggalkan Boavista musim panas lalu, mantan bek sayap Paris Saint-Germain ini siap mengejutkan semua orang. Layvin Kurzawa sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk bergabung dengan Persib Bandung," kupasan di laman tersebut.

"Sebagai pemain bebas transfer sejak berakhirnya masa baktinya di klub Portugal Boavista Juni lalu, Layvin Kurzawa (33 tahun) bersiap untuk mengambil langkah radikal dan eksotis dalam kariernya."

"Menurut informasi kami, mantan pemain internasional Prancis (13 caps) ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk pindah ke Asia Tenggara, dan lebih khusus lagi, Indonesia."

Foot Mercato juga menyinggung Andrew Jung.

"Jika kepindahannya ke Bandung terwujud, Layvin Kurzawa tidak akan sepenuhnya terisolasi di Indonesia. Ia akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan sesama warga negaranya: Andrew Jung. Striker asal Prancis itu yang dikenal baik oleh penggemar Ligue 2 karena kiprahnya di Reims, Nancy, dan Valenciennes."