menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG

Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG

Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Persib, Bobotoh, memenuhi bangku penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung konon sedang bernegosiasi mendapatkan tanda tangan bek kiri Prancis, mantan PSG, Layvin Kurzawa.

Itu kata Foot Mercato.

"Tanpa klub sejak meninggalkan Boavista musim panas lalu, mantan bek sayap Paris Saint-Germain ini siap mengejutkan semua orang. Layvin Kurzawa sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk bergabung dengan Persib Bandung," kupasan di laman tersebut.

Baca Juga:

"Sebagai pemain bebas transfer sejak berakhirnya masa baktinya di klub Portugal Boavista Juni lalu, Layvin Kurzawa (33 tahun) bersiap untuk mengambil langkah radikal dan eksotis dalam kariernya."

Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG

"Menurut informasi kami, mantan pemain internasional Prancis (13 caps) ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk pindah ke Asia Tenggara, dan lebih khusus lagi, Indonesia."

Baca Juga:

Foot Mercato juga menyinggung Andrew Jung.

"Jika kepindahannya ke Bandung terwujud, Layvin Kurzawa tidak akan sepenuhnya terisolasi di Indonesia. Ia akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan sesama warga negaranya: Andrew Jung. Striker asal Prancis itu yang dikenal baik oleh penggemar Ligue 2 karena kiprahnya di Reims, Nancy, dan Valenciennes."

Siapa yang akan tersingkir jika benar mantan pemain Timnas Prancis dan PSG itu ke Persib?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI