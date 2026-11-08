Persib Bandung Dikejar Jadwal Padat, Igor Tolic Siapkan Hadiah Istimewa untuk Pemain

jpnn.com - Igor Tolic menghadapi pekerjaan rumah tersendiri sebelum menentukan komposisi pemain saat Persib Bandung menyambangi markas Java United pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/27.

Pelatih Persib itu harus memastikan pemain yang diturunkan benar-benar siap bertanding setelah timnya melewati rangkaian jadwal yang sangat padat.

Kondisi kebugaran menjadi pertimbangan penting bagi Persib lawatan ke Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026).

Kondisi Pemain Persib

Tolic tidak ingin memaksakan pemain yang belum pulih 100 persen, terlebih pertandingan melawan Java United merupakan agenda ke-10 Persib hanya dalam kurun waktu satu bulan.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus cermat memanfaatkan waktu yang tersisa. Persib baru saja menyelesaikan pertandingan di Australia melawan Melbourne Victory pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two).

Maung Bandung membutuhkan perjalanan panjang untuk kembali ke Indonesia.

"Jadi, ini adalah pertandingan ke-10 kami dalam kurun waktu 30 hari. Kami baru kembali dari Australia, menempuh perjalanan 18 jam di kelas ekonomi," ucapnya.

Kami tiba di sini, akomodasinya bagus, makanannya juga bagus. Kami membutuhkan dua hari ini untuk proses pemulihan kebugaran."