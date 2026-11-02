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Persib Bandung Dikejar Waktu, Ribuan Kilometer Bukan Penghalang

Persib Bandung Dikejar Waktu, Ribuan Kilometer Bukan Penghalang
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Sejumlah pemain Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persib Bandung harus berpacu dengan waktu menjelang pertandingan penting melawan Melbourne Victory dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 5.358 kilometer, Maung Bandung kini dituntut segera memulihkan kondisi untuk memburu tiket babak 16 besar.

Rombongan Persib tiba di Melbourne, Australia, Senin (2/11/2026), sekitar pukul 11.30 waktu setempat.

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Perjalanan panjang dari Bandung melalui Jakarta membuat para pemain harus segera menyesuaikan kondisi fisik, cuaca, dan perbedaan waktu.

Meski demikian, kelelahan tidak sepenuhnya menghilangkan semangat skuad asuhan Igor Tolic.

Gelandang Persib Adam Alis mengaku tetap menikmati perjalanan tersebut, terlebih karena menjadi pengalaman pertamanya mengunjungi Australia.

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"Kami menikmati perjalanan ini. Apalagi bagi saya ini pertama kalinya ke Australia dan sejauh ini kami menikmati walau sehabis perjalanan panjang," ucapnya.

Persib Tak Punya Banyak Waktu untuk Beristirahat

Persib sebelumnya baru menyelesaikan pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 dengan kemenangan 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC, Minggu (1/11/2026).

Ribuan kilometer dan waktu persiapan yang sempit menjadi tantangan Persib Bandung di Australia.

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