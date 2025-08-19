menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Dipermalukan Persijap Jepara, Beckham Putra Tumpahkan Penyesalan Mendalam

Persib Bandung Dipermalukan Persijap Jepara, Beckham Putra Tumpahkan Penyesalan Mendalam

Persib Bandung Dipermalukan Persijap Jepara, Beckham Putra Tumpahkan Penyesalan Mendalam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak bisa berbuat banyak saat bertamu ke markas Persijap Jepara di pekan kedua BRI Super League 2025/26.

Pasukan Bojan Hodak merasakan kekalahan perdana musim ini setelah dipaksa tunduk 1-2 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) malam.

Alhasil, Maung Bandung gagal meraih poin dan harus pulang dengan tangan kosong.

Baca Juga:

Kekecewaan Beckham Putra

Gelandang Persib Beckham Putra yang biasanya tampil cemerlang, gagal memberi banyak kontribusi saat menghadapi Persijap.

Pemain yang akrab disapa Etam itu mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Menurutnya, para pemain Persib sudah berusaha keras menciptakan sejumlah peluang, tetapi belum mampu berbuah gol. 

"Ya saya sangat menyesali hasil ini, kami datang tidak untuk kalah. Kami maksimalkan karena kami away jauh juga, kami harus bisa memaksimalkan kondisi fisik juga," kata Etam.

Baca Juga:

Cambuk untuk Bangkit

Menurut jebolan Diklat Persib tersebut, kekalahan ini bisa menjadi cambuk untuk bangkit di laga berikutnya kontra PSIM Yogyakarta, Minggu (24/8/2025).

"Semoga dengan kekalahan ini bisa meningkatkan lagi kemampuan kami untuk menghadapi laga-laga selanjutnya,” tuturnya. (mcr27/jpnn)

Gelandang Beckham Putra menyesali kekalahan timnya Persib saat tandang ke markas Persijap Jepara.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI