Persib Bandung Disebut Ajax Indonesia, Ezra Walian Ungkap Kesan Mendalam

jpnn.com - Pemain Persik Kediri Ezra Walian mengungkapkan kekagumannya terhadap Persib Bandung, klub yang pernah dibelanya pada 2021 hingga 2024 lalu.

Ezra membandingkan Persib dengan Ajax Amsterdam.

Menurut permain berdarah Indonesia-Belanda itu, Persib merupakan 'Ajax-nya Indonesia' karena prestise dan basis suporter yang besar.

Ezra Walian Kenang Persib Bandung

Pemilik sembilan caps di Timnas Indonesia itu menilai pengalaman bermain untuk Persib memberinya kesan mendalam tentang sejarah panjang klub dan antusiasme luar biasa para penggemar.

"Saya bermain untuk Persib, klub terbesar di Indonesia. 'Ajax-nya Indonesia'," ucap Ezra dalam siniar bersama Ajax Amsterdam.

Selain soal prestise klub, Ezra juga menceritakan pengalaman uniknya berinteraksi dengan suporter Persib.

Momen Tak Terlupakan Bersama Fan

Antusiasme fan begitu besar hingga pemain sering kesulitan bergerak di jalanan karena diminta foto atau bersalaman, terutama saat tim meraih kemenangan.

"Bayangkan, kami menempuh jalan sepanjang lima kilometer, tetapi butuh enam jam untuk sampai ke tujuan karena seluruh kota seakan berhenti menunggu kami lewat," tambah pemain yang kini menjabat sebagai kapten Persik Kediri itu.