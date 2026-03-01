Persib Bandung Ditahan Borneo FC, Marc Klok Ungkap Hal yang Harus Segera Dibenahi

jpnn.com - Persib Bandung harus puas berbagi satu poin saat menyambangi markas Borneo FC pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League.

Pertandingan Borneo FC vs Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) malam, berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Maung Bandung sejatinya mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Adam Alis pada menit ke-14.

Namun, tiga angka di depan mata buyar setelah Borneo FC menyamakan kedudukan melalui penalti Mariano Peralta (84').

Gelandang Persib Marc Klok mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan timnya.

Klok menegaskan Persib datang ke Segiri dengan target kemenangan.

"Kami tidak senang dengan hasil karena kami datang ke sini untuk ambil tiga poin," tegas Klok.

Pemain bernomor punggung 23 itu menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk membawa pulang kemenangan.