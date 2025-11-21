Persib Bandung Diterpa Krisis Jelang Hadapi Dewa United, 1 Nama Kembali Hidupkan Harapan
jpnn.com - Persib Bandung terus mengebut persiapan jelang pertandingan krusial melawan Dewa United pada pekan ke-13 Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Dewa United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam WIB.
Dalam latihan resmi yang digelar di GBLA, Kamis (20/11/2025), skuad asuhan Bojan Hodak fokus mematangkan aspek taktik.
Kabar Baik dari Rezaldi
Satu nama yang menjadi sorotan dalam sesi kali ini ialah Rezaldi Hehanussa.
Setelah absen cukup panjang karena cedera, Rezaldi menunjukkan perkembangan signifikan dan mampu melahap seluruh menu latihan tanpa kendala berarti.
Kembalinya Rezaldi menjadi angin segar bagi Persib. Namun, di sisi lain, situasi tim masih belum ideal.
Dua nama, yakni Adam Alis dan Federico Barba belum bisa bergabung dalam latihan karena masih menjalani pemulihan.
Keduanya bahkan harus absen saat menghadapi Dewa United.
