Persib Bandung Diuji Kelelahan di Markas Madura United, Marc Klok Punya Jawaban Tegas

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat bertamu ke markas Madura United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Menurut jadwal, duel Madura United vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10/2026).

Situasi ini bukan perkara mudah bagi Persib. Dalam rentang dua pekan, skuad Pangeran Biru telah melakoni lima pertandingan.

Tantangan Berat Persib di Tengah Jadwal Padat

Minimnya waktu istirahat membuat kebugaran pemain menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan menjelang duel kontra Madura United.

Namun, kapten Persib Marc Klok menegaskan bahwa timnya tidak akan menjadikan jadwal padat sebagai penghalang untuk meraih kemenangan.

Gelandang bernomor punggung 23 itu memastikan Persib tetap memiliki tekad kuat untuk mengamankan tiga poin.

"Lima pertandingan dalam 14 hari menjadi tantangan yang tidak biasa bagi kami. Meski begitu, kami siap menjalaninya. Setelah menghadapi Madura United, masih ada lima pertandingan lagi hingga 8 November," ucapnya.

"Kami akan terus melangkah dan berusaha meraih tiga poin di setiap pertandingan."