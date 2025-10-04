Persib Bandung Dominan di Asia, tapi Rapuh di Tanah Sendiri, Ini Kata Bojan Hodak
Penampilan Persib Bandung dalam kompetisi BRI Super League 2025/26 tak semulus langkah mereka di AFC Champions League Two (ACL 2).
Persib yang bersatus kampiun Liga 1 dua musim beruntun justru kesulitan ketika tampil di kompetisi domestik.
Persib Tersendat di Liga 1
Hingga pekan ke-8, Persib masih tertahan di peringkat keenam klasemen BRI Super League. Maung Bandung mencatatkan tiga kali menang, satu hasil imbang, dan dua kali kalah.
Dua kekalahan didapat ketika menghadapi tim promosi Persijap Jepara (1-2) serta Persita Tangerang (1-2).
Performa Berbeda di Asia
Situasi berbalik ketika Persib tampil di ACL 2. Dari dua laga awal di Grup G, Marc Klok dan kolega berhasil mengumpulkan empat poin.
Maung Bandung bermain imbang 1-1 saat menjamu Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Setelah itu, Persib sukses menundukkan Bangkok United FC 2-0 di Stadion Pathum Thani, Thailand.
Kemenangan di Thailand terasa spesial karena hanya berselang tiga hari setelah Persib menelan kekalahan dari Persita di Bali.
Persib loyo saat tampil di liga domestik, tetapi ganas saat tanding di kancah Asia. Pelath Bojan Hodak buka suara.
