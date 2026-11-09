Persib Bandung Gagal Bangkit Lawan Java United, Beckham Bongkar Masalah yang Dihadapi

jpnn.com - Kekalahan Persib Bandung dari Java United menyisakan sejumlah catatan. Beckham Putra mengungkap salah satu kendala yang membuat timnya kesulitan meraih hasil positif.

Persib harus mengakui keunggulan Java United dengan skor 1-2 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026).

Beckham menilai Persib sebenarnya memiliki cukup banyak kesempatan untuk mencetak gol. Namun, beberapa peluang tersebut tidak berhasil dikonversi menjadi gol sehingga Maung Bandung gagal membawa pulang poin.

Gelandang bernomor punggung 7 itu juga menyinggung padatnya perjalanan tim. Persib baru saja menyelesaikan pertandingan di Australia sebelum harus kembali bertanding di Semarang.

"Kami sedikit belum beruntung karena tadi juga banyak peluang. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit karena bermain tandang setelah tim kemarin dari Australia. Jadi, ini pertandingan yang tidak mudah," ucapnya.

Persib Gagal Manfaatkan Peluang

Persib sebenarnya sudah berada dalam tekanan sejak awal pertandingan. Java United membuka keunggulan melalui Ciro Alves ketika laga baru berjalan lima menit.

Tuan rumah kemudian makin menjauh setelah Gustavo Almeida mencetak gol kedua pada menit ke-19. Persib pun harus mencari cara untuk mengejar ketertinggalan dua gol.

Maung Bandung baru mampu mengubah papan skor pada babak kedua. Balsa Sekulic berhasil memanfaatkan umpan Adam Alis untuk membobol gawang Java United pada menit ke-70.