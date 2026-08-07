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Persib Bandung Gagal Juara Piala Presiden 2026, Igor Tolic Berani Bilang Begini

Persib Bandung Gagal Juara Piala Presiden 2026, Igor Tolic Berani Bilang Begini
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Duel Persib Bandung (jersei biru) vs Persebaya Surabaya (jersei hijau) pada final Piala Presiden 2026. Foto: Piala Presiden.

jpnn.com - Persib Bandung harus puas mengakhiri Piala Presiden 2026 sebagai runner up setelah takluk dari Persebaya Surabaya melalui drama adu penalti.

Meski gagal mengangkat trofi, Pelatih Persib Igor Tolic sama sekali tidak melihat hasil tersebut sebagai kegagalan yang harus disesali.

Partai final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026), berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal berakhri. Persebaya memastikan kemenangan dengan skor 6-5 pada babak tos-tosan.

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Selepas pertandingan, Tolic menilai Persebaya memang pantas membawa pulang gelar juara Piala Presiden 2026 setelah menunjukkan performa konsisten sepanjang turnamen.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada Persebaya. Mereka menjalani turnamen dengan sangat baik dan layak menjadi juara,"

Bobotoh Diminta Tetap Bangga

Tolic juga menyoroti perjuangan anak asuhnya pada laga final. Persib harus bermain dengan 10 orang pada babak tambahan waktu setelah Mariano Peralta menerima kartu merah.

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Meskikalah jumlah pemain, Persib tetap mampu bangkit hingga memaksa pertandingan berakhir melalui adu penalti.

Baginya, kekalahan dari titik putih tidak menghapus karakter yang telah diperlihatkan tim sepanjang pertandingan.

Persib memang gagal juara Piala Presiden 2026. Namun, Igor Tolic justru melontarkan pernyataan yang tak disangka dan meminta Bobotoh tetap bangga.

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