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Persib Bandung Gagal Menang atas Dewa United, Igor Tolic Malah Bangga karena Ini

Persib Bandung Gagal Menang atas Dewa United, Igor Tolic Malah Bangga karena Ini
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Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026).

Meski gagal mengamankan kemenangan, Pelatih Persib Igor Tolic tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya.

Dia menilai respons pemain setelah tertinggal dua gol menunjukkan semangat juang dan kekompakan yang patut dihargai.

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"Para pemain memperlihatkan semangat luar biasa meski harus menghadapi jadwal padat dan kondisi lapangan yang tidak mudah akibat guyuran hujan," ucapnya.

Dewa United sempat berada di atas angin setelah Egy Maulana Vikri mencetak gol pada menit ke-22, disusul Noah Sadaoui menjelang turun minum.

Pergantian Pemain Ubah Permainan

Persib tampil lebih agresif setelah jeda. Masuknya Marc Klok dan Berguinho membantu meningkatkan tekanan terhadap pertahanan lawan.

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Balsa Sekulic memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50. Empat menit kemudian, Klok mencetak gol penyama kedudukan yang membuat skor berubah menjadi 2-2.

Tolic mengakui timnya harus membayar mahal kesalahan pada babak pertama. Namun, dia menilai perjuangan para pemain setelah turun minum menjadi bukti karakter kuat Persib.

Persib Bandung gagal menang setelah ditahan Dewa United 2-2. Namun, Igor Tolic justru bangga dengan sesuatu yang ditunjukkan anak asuhnya.

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