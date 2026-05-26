Persib Bandung Ganti Bojan Hodak setelah Hattrick Juara, Ada Apa?

jpnn.com - Di tengah euforia hattrick juara Liga Indonesia, Bojan Hodak tak lagi menjadi sosok yang akan memimpin Persib Bandung di pinggir lapangan.

Pelatih asal Kroasia itu tidak lagi bertugas sebagai nakhoda utama tim.

Untuk menghadapi musim 2026/27, Persib memilih melakukan perubahan di sektor teknis dengan menyerahkan posisi pelatih kepada Igor Tolic.

Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak mengingat Bojan Hodak baru saja mengantar Persib melalui salah satu periode paling gemilang dalam sejarah klub.

Di bawah kendali Hodak, Persib sukses merengkuh tiga trofi liga berturut-turut pada musim 2023/24, 2024/25, dan 2025/26.

Manajemen menilai fondasi yang dibangun Hodak menjadi aset penting yang harus terus dijaga meski kini perannya tidak lagi berada di pinggir lapangan.

Karena itu, Persib tetap mempertahankan Hodak di lingkungan klub dengan memberinya tanggung jawab baru sebagai Technical Advisor dalam struktur Shareholders Group.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan perubahan ini bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari rencana jangka panjang klub.