Persib Bandung Geber Latihan di Bali, Ada Satu Hal yang Tak Bisa Diabaikan
jpnn.com - Persib Bandung terus memanfaatkan pemusatan latihan di Bali untuk meningkatkan kesiapan tim menghadapi musim 2026/2027.
Pada Kamis (13/8/2026), sesi latihan Maung Bandung diawali dengan aktivitas di pusat kebugaran Bali United Training Center sebelum dilanjutkan ke lapangan.
Pelatih fisik Persib Karlo Reinholz memberikan menu yang menggabungkan latihan kekuatan dengan pola gerak yang biasa dilakukan pemain ketika bertanding.
Persib Harus Menjaga Kondisi Pemain
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan fisik, tetapi juga membantu pemain beradaptasi dengan pola latihan yang diterapkan selama pemusatan latihan.
"Kami mengombinasikan antara kekuatan tubuh bagian bawah dan pergerakan spesifik sepak bola."
"Kami menargetkan beberapa kualitas fisik yang disertai dengan pengenalan program training camp. Ini menciptakan stimulan yang positif," terang Reinholz.
Setelah sekitar 20 menit beraktivitas di gym, mayoritas pemain melanjutkan latihan di lapangan bersama pelatih kepala Igor Tolic.
Berguinho menjadi satu-satunya pemain yang tidak mengikuti sesi tersebut karena masih menjalani pemulihan cedera bersama fisioterapis Geraldo Santos.
Persib Bandung tancap gas di Bali jelang dua laga uji coba. Tim pelatih ternyata punya perhatian khusus soal kondisi pemain.
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