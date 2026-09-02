Persib Bandung Hadapi Jadwal Padat, Igor Tolic Sudah Siapkan Skenario

jpnn.com - Persib Bandung langsung mendapat ujian berat pada awal kompetisi 2026/2027 dengan jadwal yang sangat padat. Pelatih Igor Tolic pun harus menjalaninya dengan maksimal.

Setelah membuka kompetisi Super League 2026/27 dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri pada 6 September, Persib langsung memasuki periode yang menguras tenaga.

Dalam sembilan hari, Persib harus menjalani tiga pertandingan tandang. Persija Jakarta menjadi lawan pertama pada 12 September.

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Hanya berselang empat hari, Persib harus meninggalkan Indonesia menuju Korea Selatan untuk menghadapi FC Seoul pada 16 September.

Setelah itu, perjalanan panjang kembali menanti karena Persib harus pulang ke Indonesia dan bersiap menghadapi Persijap Jepara pada 20 September.

Artinya, para pemain Persib bukan hanya dituntut tampil maksimal di lapangan, tetapi juga harus mampu menjaga kondisi fisik di tengah perjalanan Jakarta, Korea Selatan, dan Jawa yang berlangsung nyaris tanpa jeda.

Igor Tolic menyadari situasi tersebut bukan sesuatu yang bisa dipilih. Jadwal sudah ditetapkan dan Persib harus menghadapinya.

"Saya rasa jadwalnya sudah ditetapkan. Saya tidak tahu apakah kami memiliki hak untuk menunda pertandingan. Sejauh ini, rencana kami adalah memainkan setiap pertandingan tepat waktu," kata Igor Tolic di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pelatih asal Kroasia tersebut pun sudah menyiapkan skenario perjalanan yang cukup melelahkan. Setelah menghadapi Persija, rombongan Persib akan langsung bertolak ke Korea Selatan sebelum kembali ke Jakarta.