Persib Bandung Hadapi Ujian Berat, Lucho Wanti-wanti Bahaya Nomor 10 Borneo FC
jpnn.com - Ujian berat akan dihadapi Persib Bandung dengan menghadapi Borneo FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26.
Laga tunda ini mempertemukan Persib selaku juara Liga 1 musim lalu dengan Borneo FC, si pemuncak klasemen.
Ujian dari Pemuncak Klasemen
Gelandang Persib Luciano Guaycochea mengaku telah mengetahui sejauh mana kekuatan Borneo FC.
Tim berjuluk Pesut Etam itu baru sekali menelan kekalahan, sementara 11 laga lainnya berhasil dimenangkan dari total 12 pertandingan.
"Saya rasa setiap pertandingan itu penting bagi kami. Semua tahu Borneo adalah pemuncak klasemen, jadi kami harus bisa menang di kandang seperti pada setiap pertandingan yang kami jalani," kata Lucho, sapaannya, di Bandung, Rabu (3/12/2025).
Ancaman Nomor 10 Borneo FC
Lucho menyebut Borneo FC merupakan tim berkualitas. Dia juga menyoroti sosok pemain nomor 10, Mariano Peralta, yang patut diwaspadai.
Peralta telah mencetak sembilan gol untuk Borneo FC dan kini masuk dalam daftar top skor BRI Super League 2025/26.
"Mereka memiliki pemain bagus di setiap lini. Kami tahu mereka tim yang kuat dan punya sosok penting di lini depan."
Persib siap hadapi ujian berat melawan pemuncak klasemen Borneo FC. Lucho waspadai Peralta namun optimistis Maung Bandung mampu menang di GBLA.
