Persib Bandung Hajar Madura United 4-1: Lima Fakta Menarik dari Malam Penuh Cerita

jpnn.com - Persib Bandung berpesta gol seusai menumbangkan Madura United dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Ratu Pamelingan, Minggu (30/11/2025) malam.

JPNN.com merangkum 5 fakta pertandingan yang mewarnai duel Madura United vs Persib:

1. Seluruh Gol Persib Dicetak Pemain Asing

Empat gol Persib malam tadi seluruhnya lahir dari para pemain asing.

Legiun asing asal Argentina Luciano Guaycochea membuka keunggulan lewat tendangan akurat pada menit ke-26. Federico Barba, bek asal Italia yang baru pulih dari demam berdarah, menggandakan kedudukan lewat tandukan kepalanya.

Bomber asal Brasil Uilliam Barros turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-70. Gol tersebut menjadi yang ketujuh di Super League musim ini, menjadikannya top skor sementara Persib.

Thom Haye kemudian menutup pesta gol pada menit ke-74 sekaligus memastikan kemenangan Persib menjadi 4-1.

2. Thom Haye Cetak Gol Perdana untuk Persib

Gelandang naturalisasi Thom Haye akhirnya mencetak gol perdananya di Liga Indonesia sejak bergabung awal musim. Gol tersebut lahir lewat penyelesaian terukur pada menit ke-74.

"Pertama-tama, saya senang karena akhirnya bisa mencetak gol. Beberapa kali saya hampir mencetaknya dan akhirnya gol pertama ini datang juga," kata Haye, dikutip Senin (1/12/2025).