menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Bandung Hajar Madura United 4-1: Lima Fakta Menarik dari Malam Penuh Cerita

Persib Bandung Hajar Madura United 4-1: Lima Fakta Menarik dari Malam Penuh Cerita

Persib Bandung Hajar Madura United 4-1: Lima Fakta Menarik dari Malam Penuh Cerita
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persib Bandung berpesta 4-1 saat menyambangi markas Madura United. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung berpesta gol seusai menumbangkan Madura United dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Ratu Pamelingan, Minggu (30/11/2025) malam.

JPNN.com merangkum 5 fakta pertandingan yang mewarnai duel Madura United vs Persib:

1. Seluruh Gol Persib Dicetak Pemain Asing

Empat gol Persib malam tadi seluruhnya lahir dari para pemain asing.

Baca Juga:

Legiun asing asal Argentina Luciano Guaycochea membuka keunggulan lewat tendangan akurat pada menit ke-26. Federico Barba, bek asal Italia yang baru pulih dari demam berdarah, menggandakan kedudukan lewat tandukan kepalanya.

Bomber asal Brasil Uilliam Barros turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-70. Gol tersebut menjadi yang ketujuh di Super League musim ini, menjadikannya top skor sementara Persib.

Thom Haye kemudian menutup pesta gol pada menit ke-74 sekaligus memastikan kemenangan Persib menjadi 4-1.

Baca Juga:

2. Thom Haye Cetak Gol Perdana untuk Persib

Gelandang naturalisasi Thom Haye akhirnya mencetak gol perdananya di Liga Indonesia sejak bergabung awal musim. Gol tersebut lahir lewat penyelesaian terukur pada menit ke-74.

"Pertama-tama, saya senang karena akhirnya bisa mencetak gol. Beberapa kali saya hampir mencetaknya dan akhirnya gol pertama ini datang juga," kata Haye, dikutip Senin (1/12/2025).

Berikut fakta-fakta saat Persib Bandung membantai Madura United 4 - 1 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI