Persib Bandung Hajar Melbourne Victory, Balsa Sekulic Menggila di Babak Kedua

jpnn.com - Persib Bandung melanjutkan tren sempurna di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 setelah menaklukkan Melbourne Victory.

Duel Persib vs Melbourne Victory berakhir dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026).

Balsa Sekulic menjadi bintang kemenangan setelah mencetak dua gol pada babak kedua.

Balsa Sekulic Buka Keunggulan Persib

Setelah menutup babak pertama dengan skor kacamata, Persib langsung tancap gas selepas jeda.

Belum genap satu menit babak kedua berjalan, Balsa Sekulic berhasil memecah kebuntuan lewat penyelesaian apik setelah menerima umpan Danijel Loncar.

Meski dikawal dua pemain belakang lawan, Sekulic mampu melepaskan tembakan yang membawa Persib unggul 1-0.

Gol Kedua Pastikan Persib Raih Tiga Poin

Sekulic akhirnya menggandakan keunggulan Persib melalui serangan balik. Umpan terobosan Berguinho dalam situasi dua lawan dua diselesaikannya menjadi gol kedua bagi Maung Bandung.

Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini memastikan Persib mengantongi sembilan poin sempurna dari tiga laga dan tetap berada di puncak Grup E ACL Two.(del/jpnn)