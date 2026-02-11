menu
Persib Bandung Hancur Lebur di Kandang Ratchaburi FC

Gelandang serang Persib Berguinho memberikan ancaman buat Ratchaburi FC. Foto: persib

jpnn.com - RATCHABURI - Persib Bandung gagal membendung Ratchaburi FC pada leg pertama 16 Besar ACL Two di Ratchaburi, Thailand, Rabu (11/2) malam WIB.

Setelah 2 x 45 menit, Maung Bandung gagal mencetak gol dan kemasukan tiga gol.

Pada leg pertama tadi, Hodak memberikan kepercayaan kepada Federico Barba menjadi kapten tim. Bek asal Italia itu bersama Alfeandra Dewangga, Patricio Matricardi dan Frans Putros mengawal lini pertahanan tim juara Super League musim lalu tersebut.

Di lini tengah, Persib mengandalkan Eliano Reijnders, Luciano Guaycochea, Thom Haye, dan Berguinho untuk mendukung Andrew Jung dan Uilliam Barros di lini depan. Itulah starter Persib pada pertemuan pertama dengan Ratchaburi FC.

Dua dari tiga pemain baru Persib, yakni Layvin Kurzawa dan Segio Castel mendapat panggung debut mereka.

Hasil yang membuat pasukan Bojan Hodak punya pekerjaan besar dan berat di leg kedua yang akan digelar di Bandung, Rabu, 18 Februari. (pci/ig/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

