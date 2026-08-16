Persib Bandung Hancurkan Sabah FC, Marc Klok Tak Terlalu Peduli, Ini Pemicunya

jpnn.com - Persib Bandung mengawali rangkaian pertandingan di Dewata Challenge Series dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas klub Malaysia Sabah FC.

Namun, bagi kapten Persib Marc Klok, hasil itu bukanlah ukuran utama yang ingin dilihat dari agenda pramusim Pangeran Biru.

Klok justru menempatkan laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8/2026), sebagai bagian dari proses panjang membentuk skuad yang makin solid.

Hasil pertandingan memang memberikan suntikan positif. Akan tetapi, gelandang Timnas Indonesia itu melihat masih ada pekerjaan yang jauh lebih penting sebelum Persib menghadapi rangkaian pertandingan kompetitif.

"Yang kami cari sekarang bukan sekadar hasil pertandingan. Kami perlu menggunakan laga seperti ini untuk memahami karakter rekan setim dan membawa apa yang sudah dikerjakan dalam latihan ke pertandingan," ucapnya.

Klok menilai kemenangan tetap menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hanya saja, Persib tidak boleh terlena karena tujuan utama dari pemusatan latihan ialah membangun fondasi tim.

"Menang tentu membuat kami senang, tetapi proses membangun tim tetap menjadi perhatian utama kami," tambahnya.

Bali United Jadi Kesempatan Berikutnya

Persib belum menutup agenda di Pulau Dewata. Setelah Sabah FC, tim asuhan Igor Tolic masih akan menghadapi Bali United pada Selasa (18/8/2026).