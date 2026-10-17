Persib Bandung Harus Waspada, Igor Tolic Bongkar Kekuatan Persik Kediri

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic sudah mengantongi sejumlah kekuatan Persik Kediri menjelang pertemuan kedua tim pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Mulai dari gelandang bertahan yang solid hingga pemain sayap dengan kemampuan menggiring bola, sejumlah aspek permainan Macan Putih menjadi perhatian Maung Bandung.

Tolic mengatakan ada dua gelandang bertahan Persik yang diwaspadainya, yakni Imanol Garcia dan Badrian Ilham.

"Mereka mempunyai dua gelandang bertahan (Imanol Garcia dan Badrian Ilham) yang bagus, lini belakang yang sudah memainkan bola, kiper juga menikmati proses membangun serangan dari bawah," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (17/10).

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti ketajaman Persik di sektor penyerangan, meski pemain andalan mereka, Ezra Walian, harus menepi akibat cedera lutut.

"Penyerang tengah yang bagus dalam duel udara dan sering bergerak ke tiang jauh, pemain sayap yang mahir menggiring bola, serta bek kiri yang sangat cepat dengan dribble dan umpan silang yang bagus," jelasnya.

Meski sudah memetakan kekuatan Persik, Tolic enggan jemawa. Dia tetap waspada dan akan menyiapkan tim terbaiknya untuk menghadapi Macan Putih di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10).

"Ya, kami tahu banyak hal, tetapi kami akan lihat saat pertandingan dimulai, siapa yang akan bermain dan bagaimana strateginya," pungkasnya. (mcr27/jpnn)