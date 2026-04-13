Persib Bandung Iris Tipis Bali United, Frans Putros Tunjuk Ancaman Serius di Depan
jpnn.com - Bek Persib Bandung Frans Putros langsung menegaskan satu hal seusai kemenangan dramatis atas Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League.
Duel Persib vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam WIB, berakhir dramatis dengan skor 3-2.
Gol-gol Maung Bandung diciptakan oleh Ramon Tanque (29'), Luciano Guaycochea (55'), dan Federico Barba (87').
Sementara itu, dua gol balasan Bali United lahir melalui Teppei Yachida (81') dan Jordi Bruijn (90+3').
Pertandingan Persib vs Bali United berjalan ketat dan penuh tekanan hingga menit akhir.
Persib bahkan harus bermain dengan 10 orang setelah Patricio Matricardi diganjar kartu kuning kedua alias kartu merah pada menit ke-66.
Bagi Putros, tiga poin tetap menjadi target utama yang tak bisa ditawar, terlepas dari apa pun drama yang terjadi di atas lapangan.
"Yang paling penting buat kami hari ini ialah kemenangan."
