Persib Bandung Janji Bangkit di GBLA, Laju Sempurna Borneo FC Terancam?
jpnn.com - Persib Bandung menatap laga krusial pada pekan keempat BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Borneo FC.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (31/8/2025).
Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib untuk bangkit setelah melalui dua pertandingan tanpa kemenangan.
Marc Klok dan kolega kalah 1-2 dari Persijap Jepara dan imbang 1-1 kontra PSIM Yogyakarta.
Bek Persib asal Irak, Frans Putros menilai laga kontra Borneo FC adalah titik balik yang harus dimanfaatkan timnya.
Momentum Bangkit
Dia meminta rekan-rekan setimnya memaksimalkan dua laga kandang beruntun melawan Borneo dan Persebaya Surabaya untuk kembali ke jalur kemenangan.
"Kami melakukan persiapan seperti biasanya. Kini, kami menatap dua laga kandang (Borneo FC dan Persebaya) setelah dua kali bermain tandang."
"Ini pertandingan yang penting dan kami harus segera kembali ke jalur kemenangan," kata Putros.
Persib Bandung menatap laga krusial pada pekan keempat BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Borneo FC.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tren Aneh Timnas Indonesia, Pemain Naturalisasi Ramai-Ramai ke Asia Tenggara, Ada Apa?
- Ambisi Besar Persib Bandung di Balik Kedatangan Thom Haye
- Persib Bandung Sambut Thom Haye & Federico Barba, Lengkapi Permintaan Bojan Hodak
- Resmi! Thom Haye dan Bek Asal Italia Mendarat di Persib Bandung
- Sore Ini Persib Bandung Perkenalkan Pemain Baru, Identitas Masih Misteri
- Persib Bandung Beri Kode di Medsos, Thom Haye Merapat ke Kota Kembang?