Persib Bandung ke Bali, Igor Tolic Siapkan Dua Ujian untuk Pangeran Biru
jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin terlalu lama beristirahat setelah menyelesaikan kiprahnya di Piala Presiden 2026.
Skuad Pangeran Biru segera mengalihkan perhatian ke persiapan musim 2026/27 dengan menjalani pemusatan latihan di Bali.
Teja Pakualam dan kawan-kawan dijadwalkan berkumpul pada 11–19 Agustus 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Super League, Shopee Cup, AFC Champions League Two (ACL Two), dan Piala Indonesia.
Sabah FC dan Bali United Menanti
Selama berada di Bali, Persib tidak hanya menjalani latihan. Tim asuhan Igor Tolic juga akan mengikuti Dewata Challenge Series.
Sabah FC menjadi lawan pertama pada 15 Agustus, sebelum menghadapi Bali United tiga hari kemudian. Kedua pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
Tolic melihat dua laga tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat pemahaman antarpemain sekaligus menguji hasil latihan.
"Pertandingan di Bali akan membantu kami membangun koneksi yang lebih baik di antara para pemain, terutama setelah menjalani latihan bersama," kata nakhoda asal Kroasia itu.
Uji Mental dan Kekompakan
Tolic menilai Sabah FC dan Bali United menawarkan tantangan berbeda. Kondisi tersebut dibutuhkan agar pemain Persib terbiasa menghadapi berbagai situasi di lapangan.
Persib menuju Bali untuk menjalani TC jelang musim 2026/27. Igor Tolic sudah menyiapkan dua ujian penting yang menanti Pangeran Biru.
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