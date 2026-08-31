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Persib Bandung ke Fase Grup ACL Two, Mariano Peralta Jadi Pahlawan

Persib Bandung ke Fase Grup ACL Two, Mariano Peralta Jadi Pahlawan
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Situasi pertandingan play-off AFC Champions League Two (ACL 2) antara Persib Bandung melawan Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung lulus ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Manila Digger dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Mariano Peralta pada menit ke-88 mengantarkan Persib bergabung di Grup E bersama Melbourne Victory (Australia), FC Seoul (Korea Selatan), dan The Cong-Viettel (Vietnam).

Persib Bandung langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai.

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Maung Bandung mengambil kendali permainan dan terus menekan pertahanan Manila Digger.

Marc Klok yang dipercaya sebagai kapten menjadi salah satu pemain yang mengatur aliran serangan Persib.

Mariano Peralta juga langsung aktif. Penyerang yang musim lalu menyandang status pemain terbaik Super League itu beberapa kali mendapatkan bola di area berbahaya.

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Peluang pertama Persib hadir pada menit-menit awal. Luka Menalo bergerak dari sisi kiri sebelum mengirimkan bola kepada Gabriel Mutombo yang sudah berada di dekat gawang.

Mutombo mencoba menyambutnya dengan sundulan. Namun, bola belum mengarah ke gawang.

Gol semata wayang Mariano Peralta mengantarkan Persib Bandung lulus ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

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